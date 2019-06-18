Активист Вадим Казак снова вышел с протестным перфомансом к Гостиному двору

Отличающийся повышенной гражданской активностью в течение последних полутора месяцев, петербуржец Вадим Казак, называющий себя лидером движения "Освободим Петербург", устроил одиночную акцию у колоннады Гостиного двора.

Он сковал себе руки цепью, а под ноги положил строительный пакет с надписью "мука подкидная", имея в виду практику подбрасывания наркотиков ни в чем не повинным людям. Перфоманс осветил ресурс "МБХ Медиа".

В ходе своего живописного выступления Казак потребовал освободить другого политического активиста, Михаила Савостина, ставшего, по мнению петербуржца, жертвой злого "наркотического" умысла правоохранителей.

"Уже 26 июня Михаилу Савостину суд должен вынести приговор. Если его осудят, то я и многие другие выйдем на улицы, чтобы всеми имеющимися у нас законными способами выразить свою ярость и гнев по отношению к прогнившему и коррумпированному режиму", - пригрозил Казак, имеющий чрезвычайно громкий голос.

С акцией примерно на ту же тему - против произвола полиции - мужчина выступал несколькими днями ранее у ТРЦ "Галерея" на площади Восстания. В его планах - возвращаться туда вновь и вновь. Впрочем, и у Гостиного двора он привлекает к себе внимание тоже не впервые.

Фотография: "МБХ Медиа"

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