Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019
Рекламный блок загружается...

Новости

9:25

Активист Вадим Казак снова вышел с протестным перфомансом к Гостиному двору

фото ЗакС политика Активист Вадим Казак снова вышел с протестным перфомансом к Гостиному двору

Отличающийся повышенной гражданской активностью в течение последних полутора месяцев, петербуржец Вадим Казак, называющий себя лидером движения "Освободим Петербург", устроил одиночную акцию у колоннады Гостиного двора.

Он сковал себе руки цепью, а под ноги положил строительный пакет с надписью "мука подкидная", имея в виду практику подбрасывания наркотиков ни в чем не повинным людям. Перфоманс осветил ресурс "МБХ Медиа".

В ходе своего живописного выступления Казак потребовал освободить другого политического активиста, Михаила Савостина, ставшего, по мнению петербуржца, жертвой злого "наркотического" умысла правоохранителей.

"Уже 26 июня Михаилу Савостину суд должен вынести приговор. Если его осудят, то я и многие другие выйдем на улицы, чтобы всеми имеющимися у нас законными способами выразить свою ярость и гнев по отношению к прогнившему и коррумпированному режиму", - пригрозил Казак, имеющий чрезвычайно громкий голос.

С акцией примерно на ту же тему - против произвола полиции - мужчина выступал несколькими днями ранее у ТРЦ "Галерея" на площади Восстания. В его планах - возвращаться туда вновь и вновь. Впрочем, и у Гостиного двора он привлекает к себе внимание тоже не впервые.

photo5206679512119618309.jpg (199 KB)Фотография: "МБХ Медиа"


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

17 июня, 10:11 "Другая Россия" проведет на площади Ленина митинг против свалки в Шиесе

14 июня, 20:55 У ТЦ "Галерея" пикетировали за свободу всех незаконно осужденных

14 июня, 19:01 «Весна» подала новую заявку на митинг против политрепрессий

13 июня, 19:40 Смольный не стал согласовывать митинг в поддержку Голунова в центре Петербурга

13 июня, 16:46 Дольщики ЖК «Ижора парк» отложили голодовку после встречи с представителем Комстроя

12 июня, 16:09 "Сказочный пудинг" на площади Ленина собрал несколько десятков петербуржцев

12 июня, 15:14 «Я/Мы Иван Голунов»: Журналисты Петербурга выступили против сфабрикованных дел

12 июня, 15:14 Недовольные дольщики в Девяткино "наградили" Дрозденко

12 июня, 12:04 Другороссы дерзко "поздравили" Беглова с Днем России

11 июня, 17:45 В Горсуде вынесли разные решения по двум похожим делам задержанных на Первомае

Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


9:57    
Если уж менять сегодняшний буржуазно-либеральный режим в России, то исключительно на СТАЛИНСКИЙ, и жёсткой рукой наводить порядок в стране во благо россиян!

9:27    
Больной! Санитаров и в психушку на Удельную! Срочно!

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Как вы считаете, повторятся ли на муниципальных выборах проблемы 2014 года?

Да
Нет, не будет проблем
Нет, проблемы будут новые


Все новости:
9:58 Волков вышел из-под второго подряд административного ареста   1

9:25 Активист Вадим Казак снова вышел с протестным перфомансом к Гостиному двору   2

17 июня, 21:39 Муниципал: Член Горизбиркома о «тайных» назначениях выборов: Повторяется история 2014 года

17 июня, 20:55 BadComedian заключил "мировую" с поддерживаемой Минкультом компанией Kinodanz

17 июня, 20:35 Муниципал: Муниципальное дежавю   2

17 июня, 20:23 Муниципал: Петродворцовый район: «Большой ротации не будет»

17 июня, 20:20 Ройзман призвал "прогрессивную общественность" оставить Голунова в покое

17 июня, 19:42 Удальцов решил поучаствовать в "прямой линии" с Путиным через СМИ   1

17 июня, 19:11 Макаров обошел всех глав региональных Заксобраний по упоминаниям в СМИ за май   1

17 июня, 18:58 Муниципал: Сторонники Навального узнали о «тайном» объявлении выборов в МО «Сампсониевское»   1

17 июня, 18:55 Беглов попросил всех желающих помитинговать в день "Алых парусов" "не омрачать праздник" детям   3

17 июня, 18:39 Муниципал: Центризбирком недоволен утаиванием выборов в петербургских муниципалитетах

17 июня, 18:31 Коллег Голунова по "Медузе" вызывают на допросы по делу об обороте наркотиков

17 июня, 18:09 Милонов примет граждан, чьим депутатом был скончавшийся Павел Зеленков

17 июня, 18:03 В Петербурге полицейские задержали несовершеннолетнего основателя профсоюза школьников

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.