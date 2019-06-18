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Новости

9:58

Волков вышел из-под второго подряд административного ареста

фото ЗакС политика Волков вышел из-под второго подряд административного ареста

"Правая рука" политика Алексея Навального Леонид Волков вышел из спецприемника, где ему не посчастливилось отбыть два подряд административных ареста за одно и то же правонарушение. Первоначально он должен был находиться в заключении в общей сложности 45 суток, однако накануне суд "скостил" ему вдвое срок второго ареста, и в итоге Волков просидел "всего" 28 дней.

"Тут хорошо, очень. Спасибо огромное, друзья, за заботу и поддержку. Скоро будет книжный обзор", - написал он в микроблоге.

Наказание мотивировалось тем, что в сентябре прошлого года политик вел из-за рубежа трансляцию несанкционированного митинга против повышения пенсионного возраста. Ему в вину ставилось то, что якобы из-за него кто-то из участников московской демонстрации поцарапал чужой автомобиль.

Сразу после двадцати суток отсиженного Волков снова был задержан - теперь уже за опосредованное участие в петербургской пенсионной акции, проходившей все в тот же сентябрьский день.

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18:20    
11:23  - "крайне нужны"?.. а, куда они подевались эти "созидатели"?.. ответ - сбежали от путина на запад... причем ничего нового при твоем путине не создано для страны и мира... "суперавтобаны" уже и в африке имеются, а по "спг" россия плетется в хвосте... чего нового создал путин за 20 лет - только гвардию золотова, разгонять народ и подкидывать наркоту?.. а "разоблачители" ракрывают глаза населению о бесполезности путина и его вредной политики... тебя бы тоже надо "разоблачить" - видно, что из среды воров и коррупционеров...

11:23    
10:45. России сейчас крайне нужны СОЗИДАТЕЛИ, вроде тех, кто строит Крымский мост, супер автобан от Керчи до Севастополя или создаёт СПГ-производство мирового уровня на Ямале в условиях Арктики!!!!!!!! А разоблачителей, критиков, правдорубов в России больше, чем во всём мире! Лишь бы не работать, а только бла-бла-бла!

10:45    
политика путина затыкать рот разоблачителям, используя зависимые полицейские и судебные структуры, ведь разоблачители показывают путинские гнойники и портят ему "красивую картинку", которую он готов в очередной раз развернуть перед гражданами на карикатурном спектакле с журналистами и населением, а иначе - развешивание лапши на уши россиянам. в стране бардак, разваленная экономика, повальное воровство, полицейский беспредел и распустившиеся мигранты, но у путина все хорошо, лишь "пятая колонна вредит больше чем все коррупционеры вместе взятые...3473

10:05    
Ждём очередной посадки! На нарах ему самое место по жизни!

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