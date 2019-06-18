Волков вышел из-под второго подряд административного ареста

"Правая рука" политика Алексея Навального Леонид Волков вышел из спецприемника, где ему не посчастливилось отбыть два подряд административных ареста за одно и то же правонарушение. Первоначально он должен был находиться в заключении в общей сложности 45 суток, однако накануне суд "скостил" ему вдвое срок второго ареста, и в итоге Волков просидел "всего" 28 дней.

"Тут хорошо, очень. Спасибо огромное, друзья, за заботу и поддержку. Скоро будет книжный обзор", - написал он в микроблоге.

Наказание мотивировалось тем, что в сентябре прошлого года политик вел из-за рубежа трансляцию несанкционированного митинга против повышения пенсионного возраста. Ему в вину ставилось то, что якобы из-за него кто-то из участников московской демонстрации поцарапал чужой автомобиль.

Сразу после двадцати суток отсиженного Волков снова был задержан - теперь уже за опосредованное участие в петербургской пенсионной акции, проходившей все в тот же сентябрьский день.