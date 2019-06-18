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Новости

10:55

"Левада-центр": Большинство россиян находит обязательной для мужчин службу в армии

фото ЗакС политика "Левада-центр": Большинство россиян находит обязательной для мужчин службу в армии

Социологическая организация "Левада-центр" опубликовала новое исследование, в котором статистически анализируется отношение россиян к различным аспектам военной службы. Как показывают свежие цифры, точка зрения, согласно которой каждый "настоящий мужчина" должен отслужить в армии, в России главенствует: ее придерживается 60 процентов респондентов. Противоположное мнение, протест против воинской повинности в любых ее формах высказали 12 процентов опрошенных.

Что же касается боеспособности российской армии, то здесь единодушия среди сограждан еще больше: 88 процентов собеседников "Левады" уверены, что отечественные вооруженные силы способны дать достойный и эффективный отпор любому врагу.

За полный переход на контрактную армию ратует 31 процент тех, с кем поговорили социологи.

В репрезентативную группу респондентов, беседы с которыми проводились в конце мая, попали чуть более 1600 совершеннолетних россиян из 50 регионов страны.

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19:08    
А у Димона сын служил? Или где-то в теплом месте капиталы растит?

12:32    
В год Россия призывает на срочную службу примерно 300 тысяч человек, за 10 лет 3 миллиона(!!!!!!!!!!!) пацанов становятся обученными военному делу! В случае чего у России огромный мобилизационный ресурс подготовленных воинов, которого нет ни у одной западной страны, да и в сравнении со всем НАТО, вероятно, у России преимущество! Запад это понимает, просчитывает и понимает, что русские МОГУТ ПОВТОРИТЬ! Помня о 11-миллионной(!!!!!!!!!) сталинской армии СССР 1945 года...

12:06   Sandr805   poshelnahuy@gmail.com
Конечно нужно идти служить ! Стыд и позор всем тем кто косит от армии. Ваш долг защищать наш мир. Это дело чести
P.S.Сам я не служил и служитm не собираюсь - я же не дурак. А вам Очень настоятельно рекомендую это сделать, пушечное мясо тоже нужно.

11:15    
В России, в отличие от СССР, мало осталось сфер жизнедеятельности государства и общества, которыми можно гордиться! Исключение-это ВПК и вооружённые силы! 88% опрошенных "Левадой" это подтвердили! И Шойгу-молодец, но и учёные, и производственники ВПК беспрерывно штампующие сверх ВЫСОКО ТЕХНОЛОГИЧНЫЕ(!!!!!!!!!!) образцы боевой техники - самолёты, ЗРК и БРК, "Посейдоны", "Авангарды", "Сарматы", "Искандеры" и тд. и тп. Браво!

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