Участника петербургской «Открытой России» повторно задержали за баннер о Путине

Члена общественной организации «Открытая Россия» и движения «Весна» Петра Трофимова доставили в 71 отдел полиции утром 18 июня. Активист вел прямую трансляцию своего задержания в Facebook.

Судя по видео, операцией по задержанию Трофимова руководил заместитель начальника 71 отдела.

Позже участник «Открытой России» Павел Чупрунов сообщил ЗАКС.Ру, что интерес полиции связан с акцией, которую Трофимов провел больше недели назад: активист вывесил на мосту баннер с надписью «Путин сказочный или реальный?»

10 июня Трофимова и другую участницу «Весны» Александру Лобовикову задержала полиция. Им вменили статью 20.2.2 КоАП (организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка). Участник «Открытой России» рассказал, что при задержании его заковали в наручники, а в отделение заставляли раздеваться догола.

На следующий день, 11 июня, Петроградский районный суд не стал рассматривать дела активистов и вернул материалы в полицию.