Минэкономразвития предлагает отбирать у граждан захламленные и заросшие участки

В Министерстве экономического развития подготовлено несколько законопроектов, которые предполагают изъятие частных земельных участков в случае, если их собственники нарушают требования противопожарной безопасности. Документы опубликованы на портале правовой информации.

Участок может быть конфискован не только у владельца, но и у арендатора, а также у тех граждан, у кого он находится в бессрочном либо безвозмездном пользовании. Помимо прямых нарушений противопожарной безопасности, к причинам изъятия может быть отнесено "зарастание земельного участка сорной растительностью и накопление бытовых отходов". Полный перечень нарушений не приводится - его чиновники подготовят позднее.

По предложению Минэкономразвития, конфискация участка будет произведена только после проверки пожарного надзора, которые должны будут зафиксировать обнаруженные правонарушения, на устранение которых гражданину будет отведено полгода. Если никаких действий предпринято им не будет, участок отнимут через суд.

Инициатива была разработана по указу Владимира Путина о ликвидации пожаров в Забайкальском крае. Весной возникшие там природные возгорания уничтожили огромное количество лесов и лишили людей крова. Ущерб превысил 500 млн рублей.