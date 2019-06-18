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11:59

ООН: Население России может сократиться на треть

фото ЗакС политика ООН: Население России может сократиться на треть

Эксперты ООН обнародовали новейший демографический доклад, в котором говорится о предполагаемом росте и падении численности населения на планете в целом и в отдельных государствах. Специалисты ожидают, что к середине XXI века на Земле будет жить на два миллиарда больше человек, чем сегодня, и таким образом общая численность мирового населения достигнет 9,7 млрд человек. На англоязычный текст ссылается РИА "Новости".

В России, согласно докладу, может начаться как положительная, так и негативная демографическая тенденция. Оптимистичный прогноз гласит, что на рубеже ХХII века число россиян вырастет до 180 млн человек. Альтернативные предположения, содержащиеся в документе, указывают на то, что реален вариант, при котором этот показатель упадет до 85 млн.

Если верить последней переписи населения, проведенной в 2010 году, в Российской Федерации живет 142,8 млн человек.

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12:24    
Большое спасибо за это Горбачеву, Ельцину и Путину!!! Надеюсь, потомки оценят...

12:23   Саша  
С 2010 года года за счёт Крыма(2,5 миллиона человек), Абхазии, Ю.Осетии и иммигрантов, прежде всего, с Украины население России увеличилось до 146,8 млн. Естественный "прирост" МИНУС 300 тысяч за 2018г. и ситуация с ним в ближайшие годы стремительно будет ухудшаться...Думаю, что это в определённой степени повлияло на решение Путина о предоставлении российского гражданства жителям ДНР(2,5млн.) и ЛНР(1,3млн.), а также крымчанам, не получившим российские паспорта в 2014году. МУДРОЕ решение Путина, так как оно поможет России по численности населения не пройти точку невозврата, не свалиться в пропасть до 50 миллионов, о которых мечтала гадина М.Тэтчер, лишь обслуживающих Запад только нефтью и газом!

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