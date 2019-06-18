Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019
Рекламный блок загружается...

Новости

12:07

Архангельские писатели и журналисты просят Путина прекратить строительство свалки в Шиесе

фото ЗакС политика Архангельские писатели и журналисты просят Путина прекратить строительство свалки в Шиесе

Поморские литераторы и журналисты написали открытое письмо президенту Владимиру Путину, в котором настоятельно просят его повлиять на ход возведения мусорного полигона близ станции Шиес в Архангельской области, а именно не допустить его появления, извещает издание "НД 29".

Авторы обращения, под которым подписались 57 человек, акцентируют внимание главы государства на том, что никогда еще в истории Поморья не было такого консолидированного протеста, "как не было и столь угрожающей для природы, хозяйства, людей, для самой жизни Севера ситуации".

Местные власти считают приоритетным мнение бизнеса, а не людей, поэтому любое "воззвание" к ним бесполезно. Чаще всего активисты сталкиваются либо с отписками чиновников, либо с агрессией со стороны силовиков.

"Цинично и грубо затронуто человеческое достоинство северян, корневая, не конвертируемая ни в какую валюту система души и духа. И потому сейчас мы уже ничего не просим. Мы требуем прекратить всякое строительство на Шиесе. Мы требуем разработать достойную, экологичную, цивилизованную систему обращения с твёрдыми бытовыми отходами. Мы требуем относиться к жителям севера с уважением. Мы требуем извинений за то невероятное эмоциональное напряжение, в котором нас всех обрекли жить, извинений от тех, кто в этом виноват", - настаивают авторы послания.

Жители Архангельской области препятствуют завозу подмосковного мусора на железнодорожную станцию Шиес в течение уже нескольких месяцев в ежедневном режиме. Обитатели соседних республик тоже недовольны перспективой появления полигона.

На площадке, где периодически возобновляется стройка, протестующие периодически сталкиваются с агрессией со стороны как охранников ЧОП, так и дежурящих на месте правоохранителей.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Как вы считаете, повторятся ли на муниципальных выборах проблемы 2014 года?

Да
Нет, не будет проблем
Нет, проблемы будут новые


Все новости:
20:00 Росстат отчитался о внушительном скачке цен на бензин в мае

19:35 Беглов пообещал до 2025 года закупить 500 новых трамваев

19:17 "Долой шелупонь!": На площади Ленина начался экомитинг против строительства свалки в Шиесе

19:05 "Дружбу народов" обязали выплатить Росгвардии почти 1 млн рублей за поставку некачественных продуктов

18:33 The Wall Street Journal: Частная израильская компания собирала компромат на Навального

18:27 Петербургский единоросс оштрафовал подростка за акцию против «Единой России»

17:58 Беглов начал пользоваться Единой картой петербуржца и нахваливать ее   2

17:52 ГАТИ будет искать изъяны в благоустройстве Петербурга с помощью беспилотника

17:49 Муниципал: Защитники парка Малиновка будут биться за места в совете МО Пороховые

17:28 Гудков жалуется на провокаторов, мешающих ему собирать подписи   1

17:16 Роспотребнадзор сообщил петербуржцам, в каких водоемах можно купаться

16:54 Исторический дом на Садовой очистят от незаконной рекламы и отреставрируют

16:51 "Петербургский метрополитен" увеличил сумму иска к обвиняемым в теракте 2017 года

16:35 Волонтеры будут помогать избирателям-инвалидам на выборах губернатора

16:30 "Яблоко" попросило прокуратуру проверить законность авиаперелетов Сечина

Предыдущие новости

Регионы

Рекламный блок RTB загружается

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.