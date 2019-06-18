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12:25

Природоохранная прокуратура потребовала убрать свалки в Лисьем Носу

фото ЗакС политика Природоохранная прокуратура потребовала убрать свалки в Лисьем Носу

После обращения экологов из общественной организации "Зеленый фронт" природоохранная прокуратура "взялась" за складирование вредного промышленного мусора на территории Лисьего Носа. Ранее активисты почти год жаловались районным чиновникам на беспорядочные горы отходов, но это всякий раз не приносило результата.

Между тем, местность завалена автомобильными покрышками, кирпичом, строительным мусором, тарой из-под горюче-смазочных материалов, и за прошедший год "объемы бедствия" только увеличились.

После прокурорской проверки сотрудникам администрации Приморского района теперь придется поработать более тщательно: на то, чтобы устранить свалки, у чиновников имеется 290 дней. Суд вынес решение в пользу природоохранного ведомства 16 мая.

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Фотография: "Зеленый фронт"


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12:38    
Если у местной власти в Носу свалка, то что же в голове???

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