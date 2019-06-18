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12:56

Москалькова выступает за исключение пищевого мака из списка наркотиков

фото ЗакС политика Москалькова выступает за исключение пищевого мака из списка наркотиков

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова считает правильным снять количественные ограничения с продажи пищевого мака и исключить его из перечня наркотических, психотропных веществ и их прекурсоров, передает "Интерфакс". По ее мнению, ситуация, при которой торговля маком несет в себе постоянный риск для коммерсанта, не является приемлемой.

"Продавец продает каждому понемногу, а в целом за день получается большой объем продажи этого пищевого мака", - привела она пример, который часто становится основанием для преследования людей, не являющихся "общественно опасными".

Часто называемая "народной" "наркотическая" 228 статья УК нуждается в корректировке, уверена чиновница.

"Закон начинает работать формально, потому что он не отшлифован", - поясняет она свою мысль, апеллируя все к тому же примеру с крупными продажами пищевого мака.

В июне на фоне шумихи, вызванной уголовным делом против журналиста Ивана Голунова, спикер Государственной думы Вячеслав Володин пообещал, что его коллеги как можно скорее проанализируют правоприменительную практику 228 статьи.

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