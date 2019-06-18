Москалькова выступает за исключение пищевого мака из списка наркотиков

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова считает правильным снять количественные ограничения с продажи пищевого мака и исключить его из перечня наркотических, психотропных веществ и их прекурсоров, передает "Интерфакс". По ее мнению, ситуация, при которой торговля маком несет в себе постоянный риск для коммерсанта, не является приемлемой.

"Продавец продает каждому понемногу, а в целом за день получается большой объем продажи этого пищевого мака", - привела она пример, который часто становится основанием для преследования людей, не являющихся "общественно опасными".

Часто называемая "народной" "наркотическая" 228 статья УК нуждается в корректировке, уверена чиновница.

"Закон начинает работать формально, потому что он не отшлифован", - поясняет она свою мысль, апеллируя все к тому же примеру с крупными продажами пищевого мака.

В июне на фоне шумихи, вызванной уголовным делом против журналиста Ивана Голунова, спикер Государственной думы Вячеслав Володин пообещал, что его коллеги как можно скорее проанализируют правоприменительную практику 228 статьи.