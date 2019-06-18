КС РФ запретил властям отказывать в проведении митингов из-за неуказанных мер безопасности

Конституционный суд России постановил, что органы власти не вправе отказывать заявителям митингов в согласовании мероприятия в случае, если организаторы не указали меры обеспечения правопорядка при их проведении. Решение, на которое обратил внимание "Дождь", опубликовано на сайте КС РФ.

Поводом для постановления послужил поданный иркутским активистом Валерием Тетериным иск. Летом он уведомил администрацию Иркутска о намерении провести митинг численностью 350 человек, однако власти отклонили заявку, заявив, что в ней не были указаны сведения, "позволяющие в полной мере установить формы и методы обеспечения общественного порядка". По аналогичной причине Тетерину было отказано и в другой раз.

Согласно вынесенному КС решению, если предложенные организаторами мероприятия меры безопасности не соответствуют стандартным, то это "ни при каких обстоятельствах не может освобождать соответствующий орган от рассмотрения поданного уведомления".

Рассмотрев заявку, чиновники обязаны направить организатору предложения по исправлению правовых неточностей, а после того, как заявитель их устранил, согласовать мероприятие. Если же "мировая" достигнута не была, организатор вправе оспорить решение властей в суде.

Также в постановлении КС указано, что ключевая ответственность за обеспечение правопорядка на акциях лежит на силовых структурах, а также органах исполнительной власти и местного самоуправления.

Вместе с тем КС признал не противоречащими Конституции положения закона о митингах, которые обязывают организаторов акций обеспечивать общественный порядок "в пределах своей компетенции".