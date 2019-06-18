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15:37

Медведеву видится правильным повышение детских пособий до прожиточного минимума

фото ЗакС политика Медведеву видится правильным повышение детских пособий до прожиточного минимума

Премьер-министр Дмитрий Медведев выдвинул предложение существенно поднять пособия на детей в возрасте от полутора до трех лет, "дотянув" их до имеющегося прожиточного минимума в том или ином регионе, сообщает "Интерфакс".

Нынешняя символическая сумма в 50 рублей, полагающаяся на эти цели, зафиксированная еще 25 лет назад, по словам премьера, "вызывает у людей только недоумение и обиду".

Правда, заявленной щедрости Медведев сразу установил предел: в его понимании, имеет смысл увеличивать пособия только по-настоящему нуждающимся семьям, "чей доход ниже установленного уровня, который требует отдельного расчета".

"Предложения, которые сегодня представлены, предполагают введение именно адресной системы выплат и предполагают довольно значительное увеличение сумм этих пособий, но при этом возрастут и расходы бюджета на эти цели", - приводятся слова главы кабмина.

Самый высокий уровень прожиточного минимума - в Камчатском крае. Он составляет 20 тысяч 615 рублей.

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