Исторический дом на Садовой очистят от незаконной рекламы и отреставрируют

Куйбышевский районный суд обязал арендатора дома, 34 на Садовой улице привести его в порядок. По мнению градозащитников, здание находится в плачевном состоянии, что беспокоит их как минимум с прошлого лета. Речь идет об устранении незаконной рекламы, которой историческое здание буквально "увешано", о чем сообщил на своей странице "ВКонтакте" лидер общественной организации "Красивый Петербург" Красимир Врански. Кроме того, арендатору придется организовать реставрационные работы. Таким образом, суд занял сторону истца, в роли которого выступал КГИОП.

Именно профильный комитет Смольного первым делом привлекли к проблеме в августе 2018 года соратники Врански, попросившие чиновников оценить и проверить состояние дома.

До 2015 года по адресу Садовая улица, 34 располагался Балтийский банк. Позже в доме-памятнике федерального значения разместился вещевой рынок.

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