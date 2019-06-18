Роспотребнадзор сообщил петербуржцам, в каких водоемах можно купаться

Сотрудники петербургского управления Роспотребнадзора изучили чистоту городских водоемов и известили, какие из них являются безопасными для купательных процедур. Выяснилось, что плавать можно всего в двух местах Северной столицы.

Специалисты отобрали 64 пробы воды, которые проверили на санитарно-химические, микробиологические и паразитологические показатели. По состоянию на 17 июня качество воды соответствует нормам лишь в двух местах: в Колонистском пруду и на пляже "Ласковый" на берегу Финского залива.

Остальные водные объекты в Роспотребнадзоре назвали непригодными для купания.

Ранее в Смольном отчитались о подготовке городских пляжей к лету.

Добавим также, в конце апреля депутаты Заксобрания выступили с инициативой приравнять все петербургские пляжи к городским объектам, подлежащим благоустройству. Парламентарии хотели, чтобы уже к лету на них появились бесплатные шезлонги, скамейки, площадки для игр и досуговых мероприятий, а также WiFi.