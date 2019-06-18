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Новости

17:58

Беглов начал пользоваться Единой картой петербуржца и нахваливать ее

фото ЗакС политика Беглов начал пользоваться Единой картой петербуржца и нахваливать ее

Единую карту петербуржца, в последнее время активно рекламируемую в городе, получил врио губернатора Александр Беглов, о чем сообщает ТАСС. Произошло это событие в отделении Сбербанка.

Комментируя полезное приобретение, он перечислил практически все услуги, которые предоставляет владение именной картой: возможность получать на нее зарплату пенсию, оплачивать проезд, совершать покупки в магазинах, пользоваться медицинской помощью и предъявлять ее в качестве удостоверения личности.

"Я получил карту, потому что это удобно", - обобщил, объясняя свой поступок, чиновник.

Заявления на бесплатное получение Единой карты петербуржца стали принимать с начала мая. Выдают ее ВТБ, Сбербанк и банк "Санкт-Петербург". Массовое внедрение планировалось "запустить" еще при прежнем градоначальнике Георгии Полтавченко.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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19:04    
пиво и сигареты по ней не купишь, пока не примут изменения в федеральный закон - так говорят продавцы "ленты"

18:06    
Таким образом, этот кремлевский назначенец и ставленник путинской олигархии пропагандирует электронный концлагерь для граждан России.
Собственно, этого достаточно, чтобы сделать о нем соответствующие выводы.

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