Беглов начал пользоваться Единой картой петербуржца и нахваливать ее

Единую карту петербуржца, в последнее время активно рекламируемую в городе, получил врио губернатора Александр Беглов, о чем сообщает ТАСС. Произошло это событие в отделении Сбербанка.

Комментируя полезное приобретение, он перечислил практически все услуги, которые предоставляет владение именной картой: возможность получать на нее зарплату пенсию, оплачивать проезд, совершать покупки в магазинах, пользоваться медицинской помощью и предъявлять ее в качестве удостоверения личности.

"Я получил карту, потому что это удобно", - обобщил, объясняя свой поступок, чиновник.

Заявления на бесплатное получение Единой карты петербуржца стали принимать с начала мая. Выдают ее ВТБ, Сбербанк и банк "Санкт-Петербург". Массовое внедрение планировалось "запустить" еще при прежнем градоначальнике Георгии Полтавченко.

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