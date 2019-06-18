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18:27

Петербургский единоросс оштрафовал подростка за акцию против «Единой России»

фото ЗакС политика Петербургский единоросс оштрафовал подростка за акцию против «Единой России»

Активиста петербургского отделения «Ленинского комсомола» (молодежное крыло КПРФ) Семена Жученко обязали выплатить штраф в размере 20 тысяч рублей за апрельскую акцию против мусорной реформы в офисе «Единой России», сообщил ЗАКС.Ру другой член ЛКСМ Владислав Карлов.

По словам Карлова, решение о наказании приняла комиссия по делам несовершеннолетних при администрации Выборгского района, так как Жученко на момент участия в акции не было 18 лет. Заместитель председателя комиссии – исполнительный секретарь отделения «Единой России» в Выборгском районе Павел Рыбчак, а председатель – первый замглавы районной администрации Виктор Полунин, также принимает участие в жизни партии.

Ранее суды прекратили административное производство в отношении трех других участников акции. Комсомольцев обвиняли в организации сначала несанкционированного шествия, а потом – пикета, Карлова также пытались привлечь к ответственности за вовлечение несовершеннолетнего в несанкционированное публичное мероприятие. В результате наказали только Жученко, который снимал перформанс на мобильный телефон.

-   Я передал ему копию решения о том, что я оправдан по первому делу, - рассказал Карлов. – Он ее показал, но на комиссии заявили, что поскольку это не официальная бумага, а копия, они не могут ее принять.

Комсомольцы намерены обжаловать решение комиссии.

Напомним, акция ЛКСМ состоялась 8 апреля. Четверо активистов принесли в приемную «Единой России» коробки с мусором, на которых было написано «За вашу работу», «Подарки, которые вы заслужили» и «Денег нет, но вы держитесь». Позже они объяснили, что это была акция протеста против «мусорной реформы». Сотрудник приемной вызвал полицейских, которые задержали молодых людей.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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