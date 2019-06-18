Петербургский единоросс оштрафовал подростка за акцию против «Единой России»

Активиста петербургского отделения «Ленинского комсомола» (молодежное крыло КПРФ) Семена Жученко обязали выплатить штраф в размере 20 тысяч рублей за апрельскую акцию против мусорной реформы в офисе «Единой России», сообщил ЗАКС.Ру другой член ЛКСМ Владислав Карлов.

По словам Карлова, решение о наказании приняла комиссия по делам несовершеннолетних при администрации Выборгского района, так как Жученко на момент участия в акции не было 18 лет. Заместитель председателя комиссии – исполнительный секретарь отделения «Единой России» в Выборгском районе Павел Рыбчак, а председатель – первый замглавы районной администрации Виктор Полунин, также принимает участие в жизни партии.

Ранее суды прекратили административное производство в отношении трех других участников акции. Комсомольцев обвиняли в организации сначала несанкционированного шествия, а потом – пикета, Карлова также пытались привлечь к ответственности за вовлечение несовершеннолетнего в несанкционированное публичное мероприятие. В результате наказали только Жученко, который снимал перформанс на мобильный телефон.

- Я передал ему копию решения о том, что я оправдан по первому делу, - рассказал Карлов. – Он ее показал, но на комиссии заявили, что поскольку это не официальная бумага, а копия, они не могут ее принять.

Комсомольцы намерены обжаловать решение комиссии.

Напомним, акция ЛКСМ состоялась 8 апреля. Четверо активистов принесли в приемную «Единой России» коробки с мусором, на которых было написано «За вашу работу», «Подарки, которые вы заслужили» и «Денег нет, но вы держитесь». Позже они объяснили, что это была акция протеста против «мусорной реформы». Сотрудник приемной вызвал полицейских, которые задержали молодых людей.

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