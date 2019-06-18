The Wall Street Journal: Частная израильская компания собирала компромат на Навального

Базирующаяся в Израиле расследовательская компания Black Cube, нередко именуемая в западных СМИ "частным Моссадом", в 2017 году пробовала найти компроментирующие политика Алексея Навального сведения, рассказывает The Wall Street Journal.

Руководитель основанного оппозиционером Фонда борьбы с коррупцией Владимир Ашурков, беседуя с журналистом газеты, сообщил, что два года назад его компании, занимающейся организацией различных мероприятий в Британии, поступило предложение устроить для некоего индийского предпринимателя вечеринку с участием российских танцоров и музыкантов в Лондоне. Заказчиком выступала фирма Nile Bridge Capital.

На встрече с представителем обозначенной компании, Ашурков заподозрил "неладное": вместо обсуждения деталей будущей вечеринки мужчина, представившийся руководителем Nile Bridge Capital Патриком Дайаном, хотел услышать подробности о расследованиях ФБК. В частности, его интересовало, откуда в фонд поступаю деньги.

Источники The Wall Street Journal располагают информацией о том, что Дайан является сотрудником Black Cube, и в его задачу входил сбор компромата на Навального. Проект получил название "Вихрь". С аналогичными запросами о деятельности ФБК и оппозиционера работники Black Cube обращались еще к нескольким соратникам политика.

Подобную тактику Black Cube отрабатывал не единожды, резюмирует газета.

Навальный, комментируя публикацию The Wall Street Journal, предположил, что компромат на него якобы понадобился бизнесмену Алишеру Усманову.