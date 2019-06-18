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19:05

"Дружбу народов" обязали выплатить Росгвардии почти 1 млн рублей за поставку некачественных продуктов

фото ЗакС политика "Дружбу народов" обязали выплатить Росгвардии почти 1 млн рублей за поставку некачественных продуктов

Столичный Арбитраж пришел к выводу, что крымский мясокомбинат "Дружба народов" должен выплатить Росгвардии 938 тысяч рублей за поставку недоброкачественной продукции. Решение суда нашло "МБХ медиа". Помимо прочего, холдингу придется заплатить 46 тысяч рублей судебных издержек.

Так, из 9 категорий продуктов, среди которых - картофель, свекла, морковь, лук и томаты, нормам качества соответствует только белокочанная капуста, однако к поставке было принято лишь 93% от общего её количества.

Помимо прочего комбинат нарушил сроки поставки товаров. Например, картофель "задерживался" на месяц, а морковь, лук и свекла - на два.

Мясокомбинат "Дружба народов" - единственный поставщик продовольствия для Росгвардии. Решение было принято правительством в декабре 2018 года.

Также в прошлом году политик Алексей Навальный опубликовал расследование, посвященное завышенным ценам на продукты, которые холдинг поставляет Росгвардии. Несмотря на последовавший за этим громкий скандал и отсутствие каких-либо внятных опровержений озвученной оппозиционером информации, мясокомбинат останется единственным поставщиком провианта для силовой структуры вплоть до 2020 года.

Позднее Навальный проиграл суд мясокомбинату и должен был по решению суда удалить видеоролик, однако сразу же заявил, что делать этого не намерен.

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