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18 июня, 20:03

Противники ВСД пожаловались Путину на Беглова

фото ЗакС политика Противники ВСД пожаловались Путину на Беглова

Жители исторического района Петербурга Стеклянный городок, через который пройдет участок Восточного скоростного диаметра, сообщили ЗАКС.Ру, что к вечеру 18 июня направили более 100 писем на горячую линию с президентом России Владимиром Путиным.

В своих обращениях они просят главу государства взять под личный контроль вопрос строительства моста через Неву в створе Фаянсовой и Зольной улиц, а также жалуются на бездействие врио губернатора Петербурга Александра Беглова.

«Правительство города в лице временно исполняющего обязанности губернатора А.Д.Беглова и руководителей профильных комитетов отказываются от обсуждения этого проекта с жителями города и не отвечают по существу на наши вопросы», - пишут граждане.

Напомним, население Стеклянного городка протестует против идеи строительства ВСД в их районе. Главная причина для недовольства – мост через Неву, опоры для которого будут установлены прямо в саду имени 30-летия Октября, месте отдыха местных жителей. Кроме того, мост заслонит собой строящуюся поблизости православную церковь и действующую часовню. К томе же трасса, согласно существующему проекту, пройдет слишком близко к нескольким жилым домам.

В феврале Беглов утвердил проект планировки первой очереди ВСД, а в рамках Петербургского международного экономического форума обсудил параметры новой широкой магистрали с министром транспорта Евгением Дитрихом. Глава города озвучил, что на реализацию проекта уйдет 160 млрд рублей, из них 87 млрд – из федеральной казны.

Прямая линия президента Путина состоится в четверг, 20 июня. 


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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