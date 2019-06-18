Отличившихся горожан будут награждать новым почетным знаком "Честь и слава Петербурга" Временный градоначальник Северной столицы Александр Беглов подписал распоряжение об учреждении нового почетного знака "Честь и слава Петербурга", уведомляет пресс-служба Смольного. Награду будут присваивать только тем петербуржцам, которые продемонстрируют свою исключительность в определенных областях - науке, экономике, образовании, культуре, медицине и других сферах деятельности. Ходатайствовать о получении почётного знака смогут главы государственных органов, учреждений, предприятий и организаций города. Ранее, напомним, депутаты "Единой России" отказались присуждать звания почетных петербуржцев певице Эдите Пьехе, режиссеру Александру Сокурову и почетному ректору Европейского университета Борису Фирсову.

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