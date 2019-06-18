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18 июня, 20:20

Отличившихся горожан будут награждать новым почетным знаком "Честь и слава Петербурга"

фото ЗакС политика Отличившихся горожан будут награждать новым почетным знаком "Честь и слава Петербурга"

Временный градоначальник Северной столицы Александр Беглов подписал распоряжение об учреждении нового почетного знака "Честь и слава Петербурга", уведомляет пресс-служба Смольного.

Награду будут присваивать только тем петербуржцам, которые продемонстрируют свою исключительность в определенных областях - науке, экономике, образовании, культуре, медицине и других сферах деятельности.

Ходатайствовать о получении почётного знака смогут главы государственных органов, учреждений, предприятий и организаций города.

Ранее, напомним, депутаты "Единой России" отказались присуждать звания почетных петербуржцев певице Эдите Пьехе, режиссеру Александру Сокурову и почетному ректору Европейского университета Борису Фирсову.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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