СМИ Нидерландов назвали имена россиян, заподозренных в причастности к крушению "Боинга" MH17

В передаче Nieuwsuur на голландском телеканале NOS были озвучены имена граждан России, которые, вероятно, могут быть причастны к пуску ракеты, сбившей в 2014 году в небе над Донбассом малазийский "Боинг" MH17.

Среди людей, якобы имевших к этому отношение, - российский военный Сергей Мучкаев, в 2014 году командовавший 53-й зенитно-ракетной бригадой, расположенной в районе Курска. Голландские журналисты утверждают, что под его контролем мог проводится "трансфер" зенитно-ракетного комплекса "Бук" на Украину.

Также к "перебрасыванию" ЗРК может быть причастен руководитель разведывательно-диверсионного подразделения спецразведки РФ Олег Пулатов, делится NOS.

В числе других фигурантов разбирательства назван Сергей Дубинский - начальник российской разведгруппы, военных специалистов которой якобы привлекали к участию в боевых действиях на территориях самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Обозначенные выше фамилии сообщил во время дачи показаний бывший боец ВСУ Иван Безъязыков, попавший в плен к ополчению на Донбассе. На данный момент, по сведениям NOS, он находится под судом в Киеве.

Пока имена виновных в катастрофе авиасудна MH17 были сообщены публике неофициально: по плану, Международная совместная следственная группа (JIT) из пяти стран назовет всех причастных завтра, 19 июня.

Напомним, рейс MH17 "Малайзийских авиалиний" был сбит над Украиной 17 июля 2014 года. На борту лайнера находились 298 человек, все погибли. Согласно выводам, к которым ранее, проведя необходимые экспертизы, пришла Международная следственная группа, самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса "Бук", который прибыл на Украину из России. Комплекс якобы принадлежит Министерству обороны РФ.