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9:27

Полиция пришла к лидеру защитников Малиновки из-за письма из Центра "Э"

фото ЗакС политика Полиция пришла к лидеру защитников Малиновки из-за письма из Центра "Э"

Полицейские пришли к лидеру инициативной группы защитников парка Малиновка Марианне Алферовой после письма от Центра «Э», сообщили в «Зеленой коалиции».

Пришедший к активистке участковый с помощником объяснили, что получили письмо из Центра «Э» о том, что Алферова «является неоднократным участником протестных акций». Активистка подчеркнула, что участвует в согласованных акциях.

Сами полицейские не смогли пояснить, с чем связано письмо, предположили, что Алферова готовит митинг, но та им ответила, что никаких акций не готовит. В итоге правоохранители взяли с активистки расписку о том, что разъяснили Конституцию России.

По словам активистов, визит Алферовой полиция нанесла спустя несколько часов после того, как защитники Малиновки объявили о намерении баллотироваться на муниципальных выборах. Накануне стало известно, что Алферова, Елена Семижанова, Ян Рогозин, Илья Сиялов и Кирилл Галустов поборются за места муниципальных депутатов в МО Пороховые от Партии роста.

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