Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019
Рекламный блок загружается...

Новости

10:06

Кандидат в губернаторы Петербурга Машковцев встал в пикет у стен Заксобрания

фото ЗакС политика Кандидат в губернаторы Петербурга Машковцев встал в пикет у стен Заксобрания

Бывший глава Камчатской области, кандидат в губернаторы Петербурга от «Коммунистов России» Михаил Машковцев утром 19 июня встал в одиночный пикет у Мариинского дворца, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Коммунист держит в руках плакат «Кандидату в губернаторы затыкают рот». По его словам, поводом для акции стал отказ предоставить ему слово на часе непарламентских партий, который состоится 19 июня в рамках заседания ЗакСа. Ежегодно петербургский парламент выделяет заседание, на котором выступают партии, не представленные в ЗакСе. «Коммунисты России» утверждают, что их на это мероприятие не приглашают уже второй год. Машковцев связывает это со своим желанием стать губернатором.

– Я самый сильный и самый опасный для власти кандидат, поэтому они не хотят, чтобы я лишний раз мелькал, – считает коммунист.

Полиция и охрана Мариинского дворца не мешают проводить акцию. По словам Машковцева, в самом начале пикета правоохранители отмерили 50 метров и разрешили другому представителю «Коммунистов России» встать в свой пикет только на этом расстоянии. Машковцев подозревает, что отмерено было чуть больше положенного. Второй партиец стоит с плакатом «Прекратить дискриминацию партии "Коммунисты России"! ЗакС, не затыкай рот!».

Сергей Еремеев

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

18 июня, 16:35 Волонтеры будут помогать избирателям-инвалидам на выборах губернатора

18 июня, 11:22 Шлосберг призвал петербуржцев требовать у муниципалов подписи за Вишневского

18 июня, 10:00 Рабочий-кандидат в губернаторы Соловьев о выборах, Беглове и КПРФ

17 июня, 15:20 Дмитрий Дубровский о кандидатах в губернаторы: Кто все эти люди?

16 июня, 10:32 Полиция проверит сбор подписей бюджетников Петербурга по просьбе Горизбиркома

15 июня, 11:23 Вишневский сообщил о разрешении агитировать в метро

14 июня, 17:56 Желающий управлять Петербургом член "РОТ Фронта" подал документы в Горизбирком

13 июня, 13:45 Рабочая группа ГИК не считает нарушением сбор подписей за кандидата в метро

12 июня, 14:31 Тихонова пожалуется в Горизбирком на подземную агитацию Беглова

12 июня, 14:23 Амосов готов принять на работу Головко, если станет губернатором

Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Как вы считаете, повторятся ли на муниципальных выборах проблемы 2014 года?

Да
Нет, не будет проблем
Нет, проблемы будут новые


Все новости:
10:27 Макаров объявил о прекращении полномочий скончавшегося депутата Зеленкова

10:06 Кандидат в губернаторы Петербурга Машковцев встал в пикет у стен Заксобрания

9:56 Муниципал: В МО Владимирский округ отказались сообщить дату назначения выборов

9:27 Полиция пришла к лидеру защитников Малиновки из-за письма из Центра "Э"

18 июня, 21:54 Муниципал: ГИК и "тайное" назначение выборов   2

18 июня, 20:52 СМИ Нидерландов назвали имена россиян, заподозренных в причастности к крушению "Боинга" MH17   7

18 июня, 20:20 Отличившихся горожан будут награждать новым почетным знаком "Честь и слава Петербурга"

18 июня, 20:03 Противники ВСД пожаловались Путину на Беглова

18 июня, 20:00 Росстат отчитался о внушительном скачке цен на бензин в мае

18 июня, 19:35 Беглов пообещал до 2025 года закупить 500 новых трамваев

18 июня, 19:17 "Долой шелупонь!": На площади Ленина начался экомитинг против строительства свалки в Шиесе   3

18 июня, 19:05 "Дружбу народов" обязали выплатить Росгвардии почти 1 млн рублей за поставку некачественных продуктов

18 июня, 18:33 The Wall Street Journal: Частная израильская компания собирала компромат на Навального

18 июня, 18:27 Петербургский единоросс оштрафовал подростка за акцию против «Единой России»   1

18 июня, 17:58 Беглов начал пользоваться Единой картой петербуржца и нахваливать ее   7

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.