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Новости

10:59

Совбез РФ: В 2018 году жители Земли провели в интернете около миллиарда лет

фото ЗакС политика Совбез РФ: В 2018 году жители Земли провели в интернете около миллиарда лет

Жители Земли провели в интернете за 2018 год суммарно около миллиарда лет, заявил заместитель секретаря Совета безопасности Юрий Коков на международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.

«Каждый месяц в соцсетях взаимодействует более 3 млрд человек, при этом среднестатистический интернет-пользователь проводит в сети до шесть часов в день. Таким образом, в прошлом году люди суммарно находились в онлайн режиме около одного миллиарда лет», - приводит слова Кокова ТАСС.

Свыше 4 млрд жителей Земли активно пользуются интернетом, привел данные Коков. Из них примерно четверть миллиарда впервые подключилась к сети лишь в 2017 году, и это «колоссальные темпы прироста аудитории», добавил представитель Совбеза. К тому же число пользователей популярных соцсетей ежедневно увеличивалось на миллион человек, или на 11 человек в секунду, отметил Коков.

Две трети из всего населения Земли – а это более 7,7 млрд человек  - имеют мобильные телефоны и доступ в интернет, сказал Коков. При этих «безусловно, позитивных изменениях, которые преображают наше общество в более открытое, свободное, современное», глобальная сеть «несет в себе и очень опасный сегмент, порождая высокую степень уязвимости общественных и государственных интересов», заявил представитель Совфеда.

«Стремительное развитие информационно-коммуникационных технологий позволяет террористам еще активнее расширять географию своей деструктивной идеологии, рекрутировать в свои ряды и привлекать финансовые средства, осуществлять хакерские атаки и другие киберпреступления», - подчеркнул Коков, добавив, что интернет все чаще используют «для организации массовых беспорядков и погромов».

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