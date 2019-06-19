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11:08

В ЗакСе не захотели дать право бесплатного проезда студентам-заочникам из многодетных семей

фото ЗакС политика В ЗакСе не захотели дать право бесплатного проезда студентам-заочникам из многодетных семей

Заксобрание Петербурга 19 июня приняло во втором чтении законопроект, наделяющий правом бесплатного проезда дошкольников, школьников, а также студентов сузов и вузов из многодетных семей.

Под действие закона попадают студенты только очной формы обучения и только младше 18 лет. Эсер Александр Егоров внес поправку, которая отменяет привелегию очников и распространяет действие инициативы на всех несовершеннолетних учащихся.

Егоров на заседании отсутствовал. Его поправку представила соратница по фракции Надежда Тихонова.

Единоросс Елена Киселева попросила не поддерживать поправку Егорова. Она объяснила, что на существующую редакцию законопроекта уже получено положительное заключение врио губернатора Петербурга Александра Беглова. Поправка, по ее словам, потребует дополнительных трат из бюджета. Тихонова отметила, что эти траты незначительны. В итоге за предложение эсера проголосовали только шесть депутатов.

Сергей Еремеев


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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