Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019
Рекламный блок загружается...

Новости

11:29

Вишневский и Резник раскритиковали "спецоперацию" по выдвижению Беглова в губернаторы

фото ЗакС политика Вишневский и Резник раскритиковали "спецоперацию" по выдвижению Беглова в губернаторы

Оппозиционные депутаты ЗакСа Борис Вишневский и Максим Резник 19 июня во время обсуждения в ЗакСе законопроекта врио губернатора Петербурга Александра Беглова о расширении категорий граждан, которые могут пользоваться «социальным такси», раскритиковали предвыборную кампанию градоначальника.

Резник назвал социальные инициативы Смольного декорацией «спецоперации под названием "губернаторские выборы"».

– В бюджетных учреждениях на людей оказывают давление, чтобы они подписывались за Беглова, – напомнил Резник. – Социальные инициативы Беглова – это демонстрация всенародной любви через насилие над гражданами.

Вишневский, в свою очередь, рассказал, что муниципальные депутаты из партии власти отказываются ставить за него подписи для выдвижения в губернаторы и объясняют это тем, что подписываться за оппозиционера им не позволяет партийная дисциплина.

– Уважаемые коллеги из «Единой России», напоминаю, что от вашей партии побоялся выдвигаться господин Беглов, – обратился Вишневский к присутствовавшим.

В защиту врио губернатора выступил единоросс Андрей Анохин. Он заявил, что муниципальные депутаты просто не хотят поддерживать Вишневского, а круг поддержки оппозиционера – «престарелые пенсионеры».

Сергей Еремеев


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Как вы считаете, повторятся ли на муниципальных выборах проблемы 2014 года?

Да
Нет, не будет проблем
Нет, проблемы будут новые


Все новости:
16:38 Шульман: Единороссы бросили своих избирателей

16:12 У ЗакСа требуют регистрации всех независимых кандидатов

16:11 Муниципал: В ЦИК сообщили о намерении наказать "тайно" назначившие выборы ИКМО Петербурга

15:41 ЗакС принял за основу законопроект о капремонте домов-памятников и расселении коммуналок

15:34 Суд оставил Юрия Дмитриева в СИЗО до 25 сентября

15:12 Муниципал: Петербургские депутаты написали "протестное" письмо Памфиловой

15:10 Муниципал: Кандидат штаба Навального вызвал полицию в ИКМО "Звездное" из-за затянувшегося обеда   2

14:55 Муниципал: В МО "Урицк" обещают опубликовать решение о назначении выборов 21 июня

14:55 Память о бывшем спикере Госдумы Селезневе увековечат в СПбГУ

14:50 Миссия переобучения предпенсионеров ляжет на плечи Смольного

14:43 Россию попросят дать возможность допросить подозреваемых по делу о крушении MH17   1

14:30 В ЗакСе предложили обязать хозяев земельных участков следить за воинскими захоронениями

14:24 ЗакС принял законопроект о льготах для живших в блокадном Ленинграде менее 4 месяцев

14:20 Смольный обяжут разработать программы охраны атмосферного воздуха

14:08 Пикетировавшему ЗакС коммунисту Машковцеву дали высказаться перед депутатами

Предыдущие новости

Регионы

Рекламный блок RTB загружается

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.