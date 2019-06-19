Вишневский и Резник раскритиковали "спецоперацию" по выдвижению Беглова в губернаторы

Оппозиционные депутаты ЗакСа Борис Вишневский и Максим Резник 19 июня во время обсуждения в ЗакСе законопроекта врио губернатора Петербурга Александра Беглова о расширении категорий граждан, которые могут пользоваться «социальным такси», раскритиковали предвыборную кампанию градоначальника.

Резник назвал социальные инициативы Смольного декорацией «спецоперации под названием "губернаторские выборы"».

– В бюджетных учреждениях на людей оказывают давление, чтобы они подписывались за Беглова, – напомнил Резник. – Социальные инициативы Беглова – это демонстрация всенародной любви через насилие над гражданами.

Вишневский, в свою очередь, рассказал, что муниципальные депутаты из партии власти отказываются ставить за него подписи для выдвижения в губернаторы и объясняют это тем, что подписываться за оппозиционера им не позволяет партийная дисциплина.

– Уважаемые коллеги из «Единой России», напоминаю, что от вашей партии побоялся выдвигаться господин Беглов, – обратился Вишневский к присутствовавшим.

В защиту врио губернатора выступил единоросс Андрей Анохин. Он заявил, что муниципальные депутаты просто не хотят поддерживать Вишневского, а круг поддержки оппозиционера – «престарелые пенсионеры».

Сергей Еремеев

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