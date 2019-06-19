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11:38

Лукашенко лично поручил отменить запрет на въезд в Беларусь двум активисткам Pussy Riot

фото ЗакС политика Лукашенко лично поручил отменить запрет на въезд в Беларусь двум активисткам Pussy Riot

Президент Беларуси Александр Лукашенко лично поручил отменить запрет на въезд в страну участницам группы Pussy Riot Ольге Курачевой и Веронике Никульшиной, передает «Медиазона».

В распоряжении редакции оказалась запись беседы Курачевой с, предположительно, главой администрации Лукашенко Натальей Кочановой. Снятие запрета на въезд подтвердил начальник департамента по гражданству и миграции Алексей Бегун в разговоре с «Радио Свобода». «Медиазона» приводит слова Кочановой, где она говорит, что у правительства Беларуси «нет никаких претензий» к активисткам.

«Мы увидели из средств массовой информации, увидел наш президент, говорит: "Боже, а что это такое? А какие у нас к ним вопросы? Нет никаких вопросов". Все, нет вопросов, значит, я вам звоню», - приводятся слова Кочановой.

Ольга Курачева напомнила, что в аэропорту Минска активистам поставили в загранпаспорта штампы о запрете на въезд, но Кочанова заверила ее, что этот вопрос будет решен, а белорусские органы «как всегда, где-то перетрудились».

Въезд в Беларусь активисткам запретили 17 июня. Пограничники сообщили, что мера будет действовать до мая 2020 года, но сесть на самолет в Киев им разрешили. В пограничном комитете сообщили, что решение приняли «компетентные органы», а точные основания для запрета назвать отказались.

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