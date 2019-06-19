На журналистов Азара и Нестерову составили протоколы из-за марша в поддержку Голунова в Москве

В отношении журналистов Ильи Азара и Елизаветы Нестеровой составлены протоколы по ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП (участие в митинге, повлекшее создание помех работе транспорта) из-за участия в шествии 12 июня в Москве, передает «МБХ медиа».

По словам Азара, материалы по его делу передали в Дорогомиловский суд Москвы. «Обстоятельства задержания описаны неверно, написано, что я сопротивлялся и ко мне применили законную физическую силу, хотя ничего этого не было. Приложены рапорта о задержании не тех полицейских, которые меня задерживали, а которые доставляли. Ну и описанные в протоколе мои якобы незаконные действия тоже выдуманы полицейскими», - рассказал Азар.

Нестерова не успела явиться в отдел полиции из-за экзамена, за нее документы подал адвокат. «Ждем теперь протокол по почте или новый вызов в ОВД», - сказала Нестерова.

Азар и Нестерова оказались в числе более чем 500 задержанных на марше в поддержку корреспондента «Медузы» Ивана Голунова 12 июня. Дело в отношении Голунова о попытке сбыта наркотиков закрыли за день до этого, мэрия Москвы согласовывать шествие отказалось, но на акцию все равно вышли более 1200 человек. . В Петербурге журналисты и сочувствующие в этот день раздавали газеты с расследованием Голунова.