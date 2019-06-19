Елин: Вопрос о пересмотре соглашения по ЗСД на повестке не стоит

Смольный не планирует пересматривать концессионное соглашение, по которому оператор Западного скоростного диаметра «Магистраль Северной столицы» ежегодно получает компенсации из городской казны за недополученную прибыль, заявил вице-губернатор Евгений Елин, выступая в Заксобрании.
По словам Елина, город дорожит стабильными отношениями со своими партнерами. Пересматривать заключенные соглашения, по мнению чиновника, необходимо только при чрезвычайных обстоятельствах.
С предложением о пересмотре соглашения и прекращении выплат концессионеру выступил лидер фракции «Яблоко» Борис Вишневский.
Сергей Еремеев
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