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Новости

12:30

ЗакС одобрил исполнение бюджета Петербурга за 2018 год

фото ЗакС политика ЗакС одобрил исполнение бюджета Петербурга за 2018 год

Депутаты Законодательного собрания Петербурга 19 июня приняли в первом чтении законопроект об исполнении бюджета Петербурга за 2018 год.

О доходах и расходах городской казны перед парламентариями отчитался вице-губернатор Евгений Елин. Он, в частности, признал, что существует проблема с исполнением адресной инвестиционной программы (АИП). По объектам АИП реализация составила 62,8 млрд. рублей или 80,8% от плановых показателей.

Об АИП Елина спрашивали и депутаты. Единоросс Елена Киселева обратила внимание, что в 2018 году не было введено в эксплуатацию ни одного медицинского объекта. Вице-губернатор заверил, что все объекты, которые должны были, но не были достроены в 2018 году, введут в 2019-м. По словам Елина, они находятся на высокой стадии готовности. К тому же у Смольного есть понимание, как в будущем избежать социальных долгостроев, добавил чиновник.

В целом, расходная часть бюджета была исполнена на 96,7% или 569,6 млрд рублей. Бюджет по доходам перевыполнен на 4,8%. Всего в казну за год поступило 579,7 млрд рублей, в основном за счет налогов на доходы физических лиц и на прибыль организаций. Государственный долг Петербурга по состоянию на 1 января 2019 года составил 30,1 млрд рублей.

Сразу несколько оппозиционных депутатов ЗакСа выступили с критикой исполнения бюджета. Так, эсер Надежда Тихонова предложила переименовать инициативу в «законопроект о неисполнении бюджета». Зампредседателя фракции КПРФ Ирина Иванова заявила, что петербуржцы исполнили свои обязанности перед городом на 115-120%, а власти не исполнили вообще.

– Нет повести  печальнее на свете, чем сказ о неисполненном бюджете, – отметила Иванова.

Член фракции Партия роста Максим Резник от критики реализации бюджета перешел к критике бизнесмена Евгения Пригожина, медиаимперия которого, по данным депутата, занимается травлей как оппозиционных, так и системных политиков, например, Игоря Албина. Член фракции «Яблоко» Михаил Амосов заметил, что, согласно Уставу города, отчитываться об исполнении бюджета должен глава города, а не его заместитель.

За принятие документа об исполнении бюджета проголосовали 37 депутатов, трое были против, пятеро воздержались.

Сергей Еремеев


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13:47   Неслюняев  
Это албин то системный политик? А зачем тогда не системных политиков Резника и Дмитриеву поддерживал? Макаров просил?

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