На пользователей «ВКонтакте» заводят дела из-за комментариев о протестах в Шиесе

Центр «Э» возбудил несколько административных дел из-за комментариев в группе «Поморье – не помойка» во «ВКонтакте» по ч. 3 ст. 20.1 КоАП (неуважение к власти в интернете), сообщил руководитель правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

По словам Чикова, точно известно о двух административных делах. В отношении Елены Макаровой протокол составили из-за фразы, говорящей о недовольстве наглостью. Александра Пушкина оштрафовали на 30 тысяч рублей за оскорбление судей. Это решение обжаловал прокурор, поскольку оно вынесено мировым судьей, а не районным, добавил Чиков.

Еще трех человек – Татьяну Егорову, Евгению Казанцеву и Юрия Чеснокова – Центр «Э» ищет для возбуждения дел, также из-за комментариев в паблике.

Новый пункт ст. 20.1 КоАП ввели 18 марта. Теперь за «явное неуважение к обществу, государству и госсимволам» граждане могут получить штраф от 30 тысяч до 100 тысяч рублей. Ранее по этой статье оштрафовали жителей Новгородской и Вологодской областей.