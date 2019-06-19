Bellingcat назвала имена военных, предположительно причастных к крушению рейса MH17 над Донбассом

Команда исследователей Bellingcat назвала имена людей, которые, предположительно, причастны к крушению пассажирского Boeing «Малазийских авиалиний» над Донбассом в 2014 году.

В расследовании приводятся имена людей, которые фигурировали в переговорах бойцов самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, перехваченных Службой безопасности Украины. Эти прослушки были опубликованы СБУ и Совместной следственной группой по расследованию крушения самолета во главе с Нидерландами.

Накануне на нидерландском телевидении озвучили имена нескольких граждан России, предположительно, причастных к запуску сбившей самолет ракеты. Те же люди упоминаются в докладе Bellingcat: это Сергей Дубинский («Хмурый») и Олег Пулатов («Гюрза» / «Халиф»). Также называются Игорь Безлер («Бес») и Валерий Стельмах («Наемник» / «Батя»). По данным Bellingcat, Стельмах сообщил Безлеру, как начальнику, что к «Бесу» летит «птичка», а Безлер дает указание передать сообщение «наверх» - возможно, это способствовало ошибочному определению гражданского рейса MH17 как военного самолета. Также голос Безлера слышен на прослушке, где он докладывает о сбитом самолете человеку, которого СБУ идентифицировала как агента ГРУ Василия Геранина.

Также в расследовании упомянут Игорь Стрелков («Стрелок»), который в 2014 году был министром обороны ДНР. В докладе указано, что он участвовал в разговоре с Сергеем Дубинским, который был связан с эвакуацией установки «Бук» обратно в Россию. Последний перед этим, говорится в расследовании, лично координировал транспортировку прибывшей установки до места пуска.

Рейс MH17 «Малазийских авиалиний» был сбит над Донбассом в июле 2014 года. На борту лайнера находились 298 человек, все они погибли. Согласно выводам Международной следственной группы, самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса «Бук», который прибыл на Украину из России.