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13:08

Макаров: Довыборы в ЗакС пройдут в третье или четвертое воскресенье сентября

фото ЗакС политика Макаров: Довыборы в ЗакС пройдут в третье или четвертое воскресенье сентября

Довыборы в Заксобрание Петербурга по 21-му округу, который представлял скончавшийся депутат от «Единой России» Павел Зеленков, скорее всего, пройдут не в единый день голосования, а чуть позже, следует из заявления спикера ЗакСа Вячеслава Макарова на брифинге 19 июня.

– Городская избирательная комиссия обязана назначить выборы. Скорее всего, это будет третье или четвертое воскресенье сентября. Надо смотреть. [Все пройдет] В соответствии с законом, – сообщил журналистам Макаров.

Заседание ЗакСа 19 июня началось с объявления спикера о прекращении полномочий Зеленкова. О кончине парламентария стало известно в ночь на 11 июня.

Сергей Еремеев


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

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16:33    
Довыберут победителя в конкурсе кошельков.

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