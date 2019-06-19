Макаров заверил Машковцева, что отправлял ему приглашение для выступления в ЗакСе

Спикер Заксобрания Петербурга Вячеслав Макаров попытался убедить члена «Коммунистов России» Михаила Машковцева, выдвинутого партией в губернаторы, что отправлял ему приглашение для выступления в Заксобрании в рамках часа непарламентских партий.

Ранее Машковцев пикетировал Мариинский дворец, утверждая, что приглашения он и его однопартийцы не получают уже второй год, а ЗакС не предоставляет ему возможность выступить из-за его желания участвовать в выборах. Машковцев, будучи главным редактором газеты «Коммунисты России», пришел на брифинг Макарова и задал ему вопрос о своем неучастии в часе непарламентских партий.

– Я дал команду разобраться, потому что я подписывал данное приглашение. Подписывал и отправлял по почте, – заверил Макаров, отметив, что уважительно относится к Машковцеву.

Председатель парламента уточнил, что приглашение «Коммунистам России» направила заказным письмом его пресс-секретарь Елена Тимошенко.

– В этой ситуации как в том анекдоте: если вы хотите что-то выиграть в лотерею, вы купите сначала лотерейный билет. Сходите на почту, мы отправляли приглашения абсолютно всем политическим партиям, – добавил Макаров.

– Вячеслав Серафимович, мы купили билет. Почта не сработала, – ответил Машковцев. – Может исправим? Мне трех минут хватит.

Спикер ЗакСа в ответ заявил, что действует в соответствии с регламентом петербургского парламента. Вместо слова он пообещал предоставить Машковцева документы, подтверждающие, что приглашение ему отправлялось.

Час непарламентских партий состоится 19 июня в рамках пленарного заседания ЗакСа.

Сергей Еремеев

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