Следствие предъявит обвинения трем россиянам и украинцу по делу о крушении MH17 над Донбассом

Объединенная следственная группа назвала имена четырех человек, предположительно, причастных к крушению пассажирского Boeing «Малазийских авиалиний» над Донбассом в 2014 году, им будет предъявлено официальное обвинение в убийстве, передает «Медуза» со ссылкой на СМИ Нидерландов.

Среди подозреваемых – бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков, россияне Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харценко. Эти же имена фигурировали в докладе группы исследователей Bellingcat.

Рейс MH17 «Малазийских авиалиний» был сбит над Донбассом в июле 2014 года. На борту лайнера находились 298 человек, все они погибли. Согласно выводам Международной следственной группы, самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса «Бук», который прибыл на Украину из России.