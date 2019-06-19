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13:42

Смольный расторг договоры аренды участков парка на Смоленке, отданных под застройку

фото ЗакС политика Смольный расторг договоры аренды участков парка на Смоленке, отданных под застройку

Смольный расторг с инвестором договоры аренды на участки в устье реки Смоленки, сообщил депутат ЗакСа Борис Вишневский.

По словам Вишневского, об этом ему сообщил зампредседателя комитета имущественных отношений Александр Герман. «Представителями Смольного и инвестора подписано расторжение арендных договоров на участки, где должен быть парк на Смоленке», – приводит депутат сообщение чиновника.

Парк на Смоленке был включен в перечень зеленых насаждений общего пользования 18 марта, хотя ЗакС принял поправки в ЗНОП 27 февраля. До этого на территориях собирались строить сеть гостиниц. Управление ФАС по Петербургу в апреле возбудило дело в отношении Смольного из-за предоставление участков в устье Смоленки под застройку.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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