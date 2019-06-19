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14:24

ЗакС принял законопроект о льготах для живших в блокадном Ленинграде менее 4 месяцев

фото ЗакС политика ЗакС принял законопроект о льготах для живших в блокадном Ленинграде менее 4 месяцев

Петербургское Заксобрание на заседании 19 июня приняло в первом чтении проект закона о предоставлении льгот лицам, родившимся или проживавшим в блокадном Ленинграде менее четырех месяцев.

Речь идет о праве на бесплатный оздоровительный отдых в госучреждениях, ежемесячных денежных выплатах и доплатах, льготах на проезд в общественном транспорте и других привилегиях.

В настоящее время на меры соцподдержки могут рассчитывать только люди, находившиеся в блокадном городе не менее 4 месяцев.

Оппозиционные депутаты Надежда Тихонова (“Справедливая Россия”) и Борис Вишневский (“Яблоко”) заявили, что их партии уже несколько лет поднимают этот вопрос, но до сих пор льготы не хотел предоставлять Смольный.

"Этот вопрос обсуждался в этом зале примерно последние 15 лет, а может быть еще больше", - отметил Вишневский. 

Напомним, в феврале 2014 года обсуждение аналогичной инициативы закончилось скандалом. Депутат-единоросс Елена Рахова в эфире телеканала «Санкт-Петербург» назвала проживших в военном Ленинграде менее 120 дней «недоблокадниками». Это стало поводом для обращения в прокуратуру.

Сергей Еремеев


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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