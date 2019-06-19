В ЗакСе предложили обязать хозяев земельных участков следить за воинскими захоронениями

Депутаты петербургского парламента планируют обратиться в Госдуму с предложением обязать собственников земельных наделов ухаживать за воинскими захоронениями, которые находятся на этой территории. Соответствующий проект постановления приняли в первом чтении на заседании Заксобрания Петербурга 19 июня.

Предлагается наделить регионы правом самостоятельно регулировать сферу воинских захоронений и поисковых работ для учитывания местных особенностей.

Помимо этого, предлагается ввести обременение для собственников земельных участков, где расположены захоронения. Председатель парламентского комитета по законодательству Денис Четырбок отметил, что такие собственники будут обязаны восстанавливать захоронения и следить за их состоянием.

По словам Четырбока, инициатива была разработана по поручению спикера Заксобрания Вячеслава Макарова, к которому, в свою очередь, обратились руководители поисковых отрядов.

Сам Макаров, комментируя инициативу на своем брифинге, отметил, что необходимо бороться с попытками фальсификации истории и итогов Второй мировой войны.

- Мировая цивилизация ушла бы в черную дыру, если бы не Советский союз, - произнес Макаров, отметив роль СССР в победе над фашизмом.

Депутатам спикер ЗакСа заявил, что неоднократно встречался с руководителями поисковых отрядов.

- Эти люди делают великое дело. Они воскрешают имена, - добавил Макаров. - Эти люди ни о чем не просят и никогда не жалуются. Они просто представляют нам свое видение патриотического воспитания. Эту систему они попросили отразить и в этом законопроекте, для защиты воинских захоронений.

За принятие законопроекта проголосовали 46 депутатов. Воздержавшихся и голосовавших против не было.

Сергей Еремеев

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.