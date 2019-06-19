Россию попросят дать возможность допросить подозреваемых по делу о крушении MH17

На международной пресс-конференции, посвященной итогам расследования авиакатастрофы над Донбассом 2014 года, официальные представители следствия, озвучив намерение привлечь четырех подозреваемых в сбитии "Боинга" к уголовной ответственности, объявили их в международный розыск. Трансляцию провел канал "Настоящее время".

Кроме того, Российскую Федерацию, гражданами которой являются трое из четверых подозреваемых - Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов, следствие официально попросит дать возможность допросить фигурантов. Об их выдаче речи не идет.

Четвертый человек, которому будет предъявлено обвинение в убийстве - украинец Леонид Харченко.

53-я бригада, сбивавшая, по версии следствия, пассажирский самолет, "была в контакте с Сергеем Аксеновым" (главой Крыма - прим. ЗАКС.Ру).

По словам голландского прокурора, расследовательской группе "удалось достичь полной ясности причин крушения авиалайнера".

Международный суд над "четверкой" причастных к преступлению должен будет начаться 9 марта 2020 года.

Рейс MH17 «Малазийских авиалиний» был сбит над Донбассом 17 июля 2014 года. На борту лайнера находились 298 человек, все они погибли. Согласно выводам Международной следственной группы, самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса «Бук», который прибыл на Украину из России.