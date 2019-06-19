Миссия переобучения предпенсионеров ляжет на плечи Смольного

Петербургское городское правительство будет отвечать за организацию профессионального обучения и дополнительного профессионального образования жителей города предпенсионного возраста. Соответствующий законопроект городское Заксобрание приняло в первом чтении в среду, 19 июня.

Авторами инициативы стали депутаты “Единой России” Денис Четырбок, Александр Тетердинко и Юрий Бочков.

Напомним, понятие “предпенсионный возраст” было введено в обиход летом 2018 года, когда российское правительство при поддержке партии “Единая Россия” подняло для россиян возраст выхода на пенсию с 60 до 65 лет для мужчин и с 55 до 60 лет для женщин. Гражданами предпенсионного возраста стали называть 60-65-летних мужчин и 55-60-летних женщин.

“Пенсионная реформа” вызвала массовые протесты населения и негативно отразилась на рейтинге партии власти. За участие в осенних акциях 2018 голда некоторых активистов и политиков судят даже спустя многие месяцы.

Сергей Еремеев

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