Память о бывшем спикере Госдумы Селезневе увековечат в СПбГУ

На фасаде факультета журналистики СПбГУ появится мемориальная доска председателя второго и третьего созывов Госдумы Геннадия Селезнева. Соответствующую инициативу 19 июня приняли в целом депутаты городского Законодательного собрания.

Вопрос о мемориальной доске Селезнева с голоса внесла в повестку заседания единоросс Любовь Егорова. Позже она отметила, что инициатором установки мемориальной доски был врио губернатора Петербурга Александр Беглов.

Селезнев окончил журфак ЛГУ в 1974 году. В 1974-1980 годах, до переезда в Москву, работал заместителем главного редактора ленинградской газеты “Смена”.

Он был депутатом Госдумы первых четырех созывов, сначала от КПРФ, затем как член Партии возрождения России, в которую вступил в 2002 году. Во втором и третьем созывах Селезнев был председателем Госдумы. Политик скончался в 2015 году и был похоронен в Москве на Троекуровском кладбище.

Сергей Еремеев

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