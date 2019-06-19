Суд оставил Юрия Дмитриева в СИЗО до 25 сентября

Суд в Петрозаводске продлил срок ареста главе карельского отделения «Мемориала» Юрию Дмитриеву до 25 сентября, передает «МБХ медиа» со ссылкой на адвоката Виктора Ануфриева.

По словам Ануфриева, защита просила сменить историку меру пресечения, либо доказать, что он может покинуть Россию или повлиять на следствие. «Но суд не прислушался», - добавил Ануфриев.

Юрия Дмитриева обвиняют в сексуальном надругательстве над приемной дочерью. До этого ему вменяли хранение на компьютере обнаженных снимков девочки. Экспертиза не признала эти снимки порнографическими, и Дмитриев был оправдан судом Петрозаводска.

Однако в июне 2018 года Верховный суд Карелии вдруг приговор отменил. Теперь историку грозит до 20 лет лишения свободы.

И сам Дмитриев, и его соратники уверены, что его могут преследовать из-за работы в правозащитном центре «Мемориал», где историк занимался восстановлением памяти о жертвах политических репрессий в СССР. Ранее Ануфриев сообщал, что в СИЗО на правозащитника давили сокамерники, пытаясь заставить его написать явку с повинной.