ЗакС принял за основу законопроект о капремонте домов-памятников и расселении коммуналок

Депутаты Заксобрания Петербурга 19 июня приняли в первом чтении проект закона, направленного на решение проблем сохранения многоквартирных объектов культурного наследия и расселения расположенных в них коммунальных квартир.

По словам одного из авторов и главного инициатора законопроекта, лидера фракции Партия роста Оксаны Дмитриевой, планируется частичное расселения домов-памятников: их покинут только жители коммуналок и только по собственной инициативе. Освобожденные квартиры будут ремонтировать, а затем реализовывать инвесторы. Предусмотрен и ремонт общедомового имущества с воссозданием исторической отделки, а также благоустройство придомовых территорий.

– Мне представляется, что это будет масштабный мегапроект, который не имеет аналогов в мире. Мы докажем всему миру, что в музеях жить можно. По масштабам это сравнимо с самим созданием Санкт-Петербурга, – заявила Дмитриева.

По ее словам, идею проекта уже положительно оценили градозащитники, жители отдельных квартир в центре города и собственники коммуналок. Согласно озвученной Дмитриевой предварительной оценке, программа будет распространена примерно на 500 домов. На это, по словам депутата, может уйти 300-400 млрд рублей, 30% из которых – бюджетные. Дмитриева уточнила, что программа еще не разработана, и точные цифры называть пока рано.

Участвовавший в разработке законопроекта депутат Михаил Амосов подчеркнул, что инициатива создает новый механизм для помощи бедного населения, которое не может уехать из коммунальных квартир исторического центра Петербурга.

– С уверенностью сказать, что этот закон – панацея, мы не можем, многое зависит от того, как будут работать органы исполнительной власти, но не принять его было бы большой ошибкой. Не попробовав этот фрукт, мы не поймем, что он из себя представляет, – заявил Амосов.

С критикой инициативы выступил член КПРФ Александр Рассудов. По его словам, истинная суть законопроекта – создание в историческом центре за счет горожан сегмента элитных квартир, для которых нужно организовать благоприятные условия проживания.

– Дальше по тексту законопроекта. Мы будем покупать нежилые помещения, которые ранее уже были приватизированы, и передавать этим элитным квартирам как общее имущество. Пускай создают бильярдные, а люди будут смотреть, как надо жить, – добавил Рассудов.

Он упрекнул авторов законопроекта в «законотворческом терроризме», поскольку, по мнению депутата, они пытаются обогатить инвесторов, прикрываясь решением важных для города проблем.

За принятие законопроекта проголосовали 36 депутатов, двое воздержались, еще трое проголосовали против. На принятие поправок выделили одну неделю.

Напомним, ранее инициативу Дмитриевой и группы других депутатов раскритиковали на заседании комитета по законодательству в пятницу, 14 июня. В итоге было решено пока не вносить документ в повестку заседания ЗакСа, однако документ был включен с голоса в начале пленарного заседания по инициативе Дмитриевой. Председатель комиссии по городскому хозяйству Сергей Никешин отметил, что на заседании его комиссии инициатива не рассматривалась.

Сергей Еремеев

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