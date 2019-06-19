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16:12

У ЗакСа требуют регистрации всех независимых кандидатов

фото ЗакС политика У ЗакСа требуют регистрации всех независимых кандидатов

Активист "Бессрочного протеста" Евгений Мусин вышел 19 июня в одиночный пикет возле Законодательного собрания Петербурга с требованием допуска независимых кандидатов на выборы. 

По словам Мусина, он уже устраивал подобные акции у Горизбиркома и у офиса "Единой России". У Мариинского дворца "бессрочник" пикетирует уже в третий раз за неделю. 

Требования активиста касаются регистрации кандидатов на муниципальных и на губернаторских выборах, которые пройдут в городе 8 сентября, сообщил Мусин в беседе с ЗАКС.Ру. 

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Напомним, до конца июня продолжается прием документов у желающих выдвигатья в губернаторы. Всем кандидатам предстоит пройти "муниципальный фильтр". Подписи муниципальных депутатов, 90 процентов которых представляют "Единую Россию", оппозиционеры и наблюдатели называют одним из самых сложнопреодолимых барьеров для выдвижения непровластных кандидатов. Самовыдвиженцам необходимо также предоставить в Горизбирком более 70 тысяч подписей петербуржцев в свою поддержку. 

Выдвижение кандидатов в муниципальные депутаты стартовало с громкими скандалами: общественники и претенденты на места в советы заявляют о многочисленных случаях утаивания муниципалитетами старта приема документов, создания искусственных очередей и прочих препятствиях для независимых кандидатов.  


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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