У ЗакСа требуют регистрации всех независимых кандидатов

Активист "Бессрочного протеста" Евгений Мусин вышел 19 июня в одиночный пикет возле Законодательного собрания Петербурга с требованием допуска независимых кандидатов на выборы.

По словам Мусина, он уже устраивал подобные акции у Горизбиркома и у офиса "Единой России". У Мариинского дворца "бессрочник" пикетирует уже в третий раз за неделю.

Требования активиста касаются регистрации кандидатов на муниципальных и на губернаторских выборах, которые пройдут в городе 8 сентября, сообщил Мусин в беседе с ЗАКС.Ру.

Напомним, до конца июня продолжается прием документов у желающих выдвигатья в губернаторы. Всем кандидатам предстоит пройти "муниципальный фильтр". Подписи муниципальных депутатов, 90 процентов которых представляют "Единую Россию", оппозиционеры и наблюдатели называют одним из самых сложнопреодолимых барьеров для выдвижения непровластных кандидатов. Самовыдвиженцам необходимо также предоставить в Горизбирком более 70 тысяч подписей петербуржцев в свою поддержку.

Выдвижение кандидатов в муниципальные депутаты стартовало с громкими скандалами: общественники и претенденты на места в советы заявляют о многочисленных случаях утаивания муниципалитетами старта приема документов, создания искусственных очередей и прочих препятствиях для независимых кандидатов.

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