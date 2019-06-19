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16:51

Три дагестанские газеты выйдут с одинаковыми передовицами в поддержку арестованного редактора "Черновика"

фото ЗакС политика Три дагестанские газеты выйдут с одинаковыми передовицами в поддержку арестованного редактора "Черновика"

Три дагестанских еженедельника – «Новое дело», «Свободная республика» и «Черновик» - выйдут с одинаковыми передовицами в поддержку редактора «Черновика» Абдулмумина Гаджиева, арестованного по обвинению в финансировании терроризма, передает «Интерфакс».

По словам главного редактора «Черновика» Маирбека Агаева, выпуски с одинаковыми передовицами выйдут в пятницу, 21 июня. На первых полосах будет размещена надпись «Я/Мы Абдулмумин Гаджиев» - по аналогии с передовицами «Коммерсанта», «Ведомостей» и газеты РБК, выпущенных в поддержку корреспондента «Медузы» Ивана Голунова.

Гаджиева обвиняют в финансировании терроризма, его задержали 14 июня, возбуждено дело по ст. 205.1 УК РФ. 18 июня суд арестовал Гаджиева на два месяца. Агаев назвал обвинения «абсурдными», а арест журналиста – «попыткой отдельных представителей силового блока повлиять на редакционную политику независимых изданий или же закрыть их».

Источник «Интерфакса» сообщал, что дело связано с благотворительным фондом «Ансар», который, в свою очередь, связывают с исламским проповедником Абу-Умаром Саситлинским. Адвокат Гаджиева сообщал, что его подзащитного задержали по подозрению в переводе денег на счета проповедника, которого считают вербовщиком запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство».

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