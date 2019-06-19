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17:04

Беглов открыл Банковский мост после двухлетнего ремонта

фото ЗакС политика Беглов открыл Банковский мост после двухлетнего ремонта

Один из самых оригинальных мостов Петербурга, Банковский, вновь стал доступен для прохожих после ремонта, который продлился два с половиной года. Церемонию открытия посетил врио губернатора Александр Беглов, сообщает ТАСС.

"Двести лет грифоны не покидали этот мост, они были свидетелями истории нашего города. Сегодня мы их возвращаем на историческое место после реставрации", - констатировал чиновник.

На мосту располагаются знаменитые золоченые фигуры грифонов, ремонт которых, обошедшийся в 20 млн рублей, оплатил Сбербанк. Скульптуры мифических существ покрыли антивандальным средством.

В первоначальные планы города входило отремонтировать Банковский мост, построенный еще в "пушкинские" времена, к прошлогоднему чемпионату мира по футболу.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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