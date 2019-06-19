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17:09

Полиция возбудила дело о хулиганстве из-за избиения правоохранителями зрителей хип-хоп фестиваля

фото ЗакС политика Полиция возбудила дело о хулиганстве из-за избиения правоохранителями зрителей хип-хоп фестиваля

Полиция возбудила дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц) по факту стычки правоохранителей с посетителями фестиваля Hip-Hop Mayday в Москве 1 мая, сообщил руководитель правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

О решении сообщил адвокат Дмитрий Джулай, представляющий интересы одного из пострадавших от действий полицейских. Полиция массово допрашивает свидетелей событий, уточнил Чиков.

Фестиваль Hip-Hop Mayday прошел 1 мая на стадионе «Лужники». Правоохранители перекрыли доступ на фестиваль, кто-то из зрителей бросил камни, из-за чего росгвардейцы стали избивать собравшихся без разбора. 18 человек были госпитализированы с тяжелыми травмами.

В Росгвардии, комментируя ситуацию, избиение людей сочли реакцией, адекватной ситуации. Рэпер Noize MC обращался в прокуратуру с требованием проверить действия правоохранителей.

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