В МИД РФ сочли голословными обвинения в адрес россиян в причастности к катастрофе MH17 над Донбассом

Министерство иностранных дел России назвало абсолютно голословными обвинения в адрес трех граждан РФ и украинца в причастности к крушению пассажирского Boeing над Донбассом в 2014 году.

«Заявления, озвученные Совместной следственной группой в ходе пресс-конференции 19 июня о якобы причастности российских военнослужащих к катастрофе малайзийского Боинга МН17, не могут вызвать ничего, кроме сожаления. В очередной раз в адрес российской стороны выдвигаются абсолютно голословные обвинения, направленные на дискредитацию Российской Федерации в глазах международной общественности», - говорится в заявлении МИД РФ.

Ведомство подчеркнуло, что группа до сих пор не представила «ни одного конкретного доказательства в подкрепление подобных неправомерных заявления» и «продолжает ограничиваться не вполне вразумительными доводами, сформулированными в том числе при поддержке сомнительных источников информации», а предоставляемые российской стороной данные игнорирует.

«Более того, представители ССГ заявляют, что Россия отказывается полноценно сотрудничать. Решительно отвергаем подобные обвинения», - заявили в МИД РФ.

Ранее группа огласила имена подозреваемых в причастности к авиакатастрофе: это россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. В 2020 году должен начаться суд. Подозреваемым предъявят обвинения в убийстве, правоохранители Нидерландов планируют попросить Россию и Украину дать возможность допросить фигурантов.