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18:10

Против калининградского эколога возбудили пять уголовных дел

фото ЗакС политика Против калининградского эколога возбудили пять уголовных дел

Глава калининградского отделения общественной организации "Экозащита" Александра Королева стала фигурантом пяти уголовных дел, заведенных на нее в течение всего сорока минут, говорится на сайте организации. Каждое из них возбудили по статье 315 ч.2 ("злостное уклонение от исполнения судебного решения").

Движение "Экозащита", история которого насчитывает тридцать лет, позиционирует себя как сообщество людей, находящихся вне политики. Несмотря на это, в 2014 году Минюст внес активистов в список "иностранных агентов". Регулярные нарушения закона об иноагентах с тех пор стали оборачиваться для "Экозащиты" крупными штрафами, которые экологи были не в состоянии оплатить по причине того, что представляют собой некоммерческую организацию. Именно неплатежеспособностью объясняются гонения  на ее руководителя.

"Мы требуем немедленно прекратить уголовное преследование Александры Королевой. Все, что «Экозащита» когда-либо делала – защищала природу и права граждан", - заявил сопредседатель движения Владимир Сливяк.

Неоплаченных штрафов у активистов набралось на сумму в 2,2 млн рублей.

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