По политическим причинам профессор Соловей и МГИМО расторгают трудовой договор

Появившиеся в начале лета слухи о разногласиях идеологического характера между политологом Валерием Соловьем и МГИМО, в котором он работает с 2008 года, получили свое подтверждение. На своей странице в Facebook ученый рассказал о том, что подал заявление об уходе с формулировкой "по собственному желанию".

"По политическим причинам институт более не желает иметь со мной никаких дел. Я с пониманием отношусь к этому нежеланию. И буду признателен, если впредь меня никоим образом не станут ассоциировать с МГИМО", - сообщил политолог.

Все чаще выступающий с резкой критикой действующей власти и свободно рассуждающий о неизбежности революционного взрыва, выступающий с лекциями в штабах Алексея Навального, Соловей признался, что новейший поворот событий в его профессиональной карьере был для него предсказуем.

"К преподаванию более не вернусь. Россия вступает в эпоху крутых перемен, и я намерен принять в них самое живое участие". - анонсировал уходящий из государственного вуза профессор.

О вынужденном расставании со студентами, которым он "пытался привить чувство собственного достоинства и здравый смысл", Соловей сожалеет.