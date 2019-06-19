Беглов пригрозил наказанием бюджетникам, навязывающим Единую карту петербуржца

Врио губернатора Александр Беглов, накануне, 18 июня, начавший пользоваться многофункциональной Единой картой петербуржца и похваливший ее достоинства, обеспокоился сведениями о том, что якобы в городе имеет место навязывание ее гражданам. Такой вывод чиновник сделал из комментариев, прочитанных на собственной странице "ВКонтакте", и выступил с протестом против возможных попыток принудить людей пользоваться новшеством.

"Заставлять человека получать карту - я это расцениваю как неуважение к человеку. Поэтому я запрещаю, в первую очередь в бюджетных организациях, заставлять кого-либо пользоваться картой. Будут такие случаи - напишите в сообщении, будем разбираться", - гласит его новый пост на "стене".

По словам Беглова, единственная цель, которую преследовал город при разработке и внедрении карты - это повышение бытового комфорта.

Единой картой петербуржца можно оплачивать покупки в магазинах, медицинские услуги, проезд в общественном транспорте. Можно также получать на нее зарплату и пенсию и пользоваться ей как полноценным документом, удостоверяющим личность.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.